Pressão aumenta, mas Grêmio respalda Quinteros

Se nas vitórias sobre Atlético-MG e Sportivo Luqueño o resultado pode ter maquiado o desempenho, na derrota por 2 a 0 do Grêmio para o Ceará, no último sábado (5), no Castelão, em Fortaleza/CE, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, não sobraram muitos argumentos para a defesa de Gustavo Quinteros. O revés no Nordeste fez com que aumentasse de forma substancial a pressão sobre o treinador argentino-boliviano.

Apesar disso, Quinteros segue respaldado pela direção gremista. Ao menos, no discurso externo. Em entrevista na zona mista do Castelão, após a derrota para o Ceará, o presidente Alberto Guerra deu a entender que parte das dificuldades enfrentadas pelo Grêmio são normais.

— Tem algumas situações em que a gente vê uma certa evolução, outras não. Mas isso pode acontecer em um time que está em reformulação — pontuou Guerra.

Muitos conselheiros do Grêmio defendem a demissão de Quinteros

Nos bastidores, o presidente precisa lidar com muitos conselheiros que defendem a demissão de Quinteros. Isso em pleno ano de eleição no Grêmio.

— Não só pela questão política atual, a opinião dos conselheiros sempre é importante. Escuto, tenho aqueles mais próximos. A gente conversa, argumenta também. Mas a decisão obviamente é nossa aqui dentro. Vamos continuar assim. É abaixar a cabeça, trabalhar, treinar quando pode, e as coisas aos poucos vão melhorando — reiterou.

Com pouco tempo para treinar, Quinteros precisa que seu time dê uma resposta já nesta terça-feira (8). Às 19h, o Tricolor Gaúcho recebe o Atlético Grau, do Peru, na Arena do Grêmio, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.