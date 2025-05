Pênalti? Lance causa revolta em Grêmio x Godoy Cruz, e ex-árbitro dá veredito

O Grêmio ficou só no empate em casa contra o Godoy Cruz, na Sul-Americana, e reclamou de um lance polêmico no fim do jogo. No último lance da partida, Ronald foi agarrado dentro da área, mas o árbitro não assinalou a penalidade. Para o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, o pênalti deveria ser marcado.

- Pênalti. Na cara do árbitro, está agarrado no Ronald, o adversário corre junto e derruba o jogador do Grêmio. Ele nem olha para a bola, só agarra o Ronald e segue. Se a bola está em jogo, é pênalti, mas se ela estava parada, não. O árbitro não viu, estava olhando para a bola - disse Simon, na ESPN.

Como foi Grêmio x Godoy Cruz?

O primeiro lance de perigo do jogo foi do Godoy Cruz. Aos três minutos, Abrego cobrou falta direto e Volpi espalmou estranho. No rebote, Meli chutou forte, de fora da área, e o goleiro gremista voou no canto direito para salvar.

Em sua primeira chegada, o Grêmio abriu o placar. Aos seis minutos, após Braithwaite descolar caneta dentro da grande área, a bola sobrou para o João Pedro, que chutou colocado, de canhota, de longe, e surpreendeu Petroli, que levou por cobertura. Aos 12, o Tricolor Gaúcho quase ampliou. Cruzamento de Cristian Olivera atravessou a área e encontrou Lucas Esteves, que escorou bem para Braithwaite. O dinamarquês matou no peito, mas isolou.

O Grêmio tinha o controle do jogo até os 27, quando um chute perigoso de Auzmendi, por cima do gol, após Jemerson titubear, prenunciou o que viria um minuto depois. Depois da parede do centroavante, Altamira avançou com liberdade e chutou cruzado de fora da área. Volpi espalmou para a frente, onde estava Andino. O jovem ponta argentino concluiu em cima do goleiro gremista, que aceitou.

Três minutos depois, o Grêmio teve oportunidade para voltar à frente no marcador. Após chute cruzado, defendido por Petroli, Cristian Olivera brigou pela bola, que sobrou limpa para Arezo, na pequena área. O uruguaio concluiu fraco, em cima do defensor, e no rebote, de bicicleta, mandou para fora.

Aos 40, o Grêmio perdeu João Pedro, com lesão no tornozelo. Igor Serrote entrou em seu lugar, e teve muito trabalho na marcação em seus primeiro minutos em campo. Aos 43, Abrego finalizou de fora, à direita do gol de Volpi. Com o Godoy Cruz melhor na reta final, o primeiro tempo findou com misto de vaias e aplausos na Arena.

Amuzu e Arce em disputa de bola no jogo entre Grêmio e Godoy Cruz (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Apenas um minuto depois da volta do intervalo, o Grêmio perdeu seu segundo lateral direito no jogo. Em disputa com Andino, que também aconteceu no Sul-Americano Sub-20, no início do ano, Igor Serrote fraturou o pulso esquerdo e precisou ser substituído. Terceira opção, João Lucas entrou em seu lugar. Mano também aproveitou a parada para desfazer a dupla de centroavantes ao colocar Amuzu na vaga de Arezo.

Com o adversário fechado e satisfeito com o empate, o Grêmio tinha dificuldade para criar. Conseguia quando o Godoy Cruz dava espaço para o contra-ataque. Aos nove, Dodi chutou rasteiro, da entrada da área, mas a bola parou na defesa.

Amuzu passou a ser a principal arma ofensiva do Grêmio. Aos 20, o belga tocou para Braithwaite, no corredor central. O dinamarquês bateu forte, no alto, e Petroli mandou pela linha de fundo. Aos 35, o camisa 9 encontrou Monsalve no lado esquerdo da grande área. O colombiano cortou o marcador e chutou rasteiro, na trave.

Sangue novo no outro lado, Alysson ganhou na força e passou por três marcadores, aos 40. Porém, o cruzamento de ganchinho foi alto, e André Henrique não conseguiu concluir de cabeça para o gol. O final de jogo foi nervoso. Despretensiosamente, o Godoy Cruz assustou aos 46. Após arremesso de lateral na área, a defesa do Grêmio não conseguiu afastar, e Poggi concluiu mascado, à direita do gol.

Em sequência de bolas paradas, o Grêmio quase chegou ao gol da vitória aos 50. Primeiro, Ronald desviou de cabeça para defesa de Petroli. Depois, Jemerson desviou para fora, sozinho na pequena área. O Tricolor reclamou de pênalti em Ronald após cobrança de escanteio, mas nada foi marcado.

