Kannemann não treina e está fora do Gre-Nal 443

Kannemann é desfalque do Grêmio no Gre-Nal (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 19:00 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio ganhou um desfalque de última hora para o Gre-Nal: Walter Kannemann. O zagueiro não participou da atividade desta sexta-feira (18) devido a um desgaste muscular. Com isso, a zaga será formada por Rodrigo Ely e Jemerson.

Kannemann já ficou de fora do jogo contra o Atlético-MG por conta de um desgaste muscular. Nos quatro dias de folga concedidos pelo Tricolor após a partida, o zagueiro ficou no CT Presidente Luiz Carvalho para realizar um tratamento intensivo. Ele chegou a trabalhar com a equipe durante a semana, mas nesta sexta-feira, foi desfalque na atividade.

Com isso, Renato Gaúcho escalará a zaga do Grêmio com Rodrigo Ely e Jemerson. Totalmente recuperados de lesões musculares, os jogadores retornam ao time titular. O comandante ainda tem Geromel, Rodrigo Caio e Natã como opções para o setor.

Após o treinamento da manhã, a delegação do Tricolor já iniciou a concentração para o Gre-Nal. No sábado (19), o time enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 16h. Um provável Grêmio tem Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk (Fabio); Dodi (Pepê) e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena (Soteldo) e Braithwaite.