Torcida do Grêmio esgota ingressos para o Gre-Nal 443

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 16:38 • Porto Alegre (RS)

O Beira-Rio vai estar lotado no sábado (19). Isso porque não somente a torcida do Internacional lotou as entradas, mas a do Grêmio também. Foram liberados dois mil lugares com exclusividade para os sócios gremistas. A expectativa é de 48 mil torcedores.

As duas mil entradas foram postas a venda no início da tarde de quarta-feira (16) e logo se esgotaram. A venda foi exclusiva para sócios, já que, por se tratar de um Gre-Nal, é necessário um controle maior. O ingresso, todavia, precisa ser retirado no Quadro Social da Arena até sexta-feira (18).

Os torcedores que comparecerem ao Beira-Rio, serão escoltados pela Brigada Militar. Com saída da Arena, a partir das 11h, um comboio acompanhará os ônibus até o Beira-Rio. A medida também visa a segurança dos gremistas.

O Grêmio encara o Internacional no sábado, no último clássico do ano. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio. Com ingressos esgotados, são esperados 48 mil torcedores e quebra de recorde de público da temporada.