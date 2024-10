Gre-Nal 443 marca despedida de dupla histórica do Grêmio

Geromel anunciou a aposentadoria ao final da temporada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 15:45 • Porto Alegre (RS)

O Gre-Nal de sábado (19) marcará o fim de uma era no Grêmio. Pedro Geromel, que anunciou a sua aposentadoria ao final do ano, irá para o seu último clássico. Por consequência, será a despedida da dupla histórica com Kannemann.

Apesar de ser o último Gre-Nal de Geromel, a tendência é que ele não seja titular. Kannemann, por outro lado, trabalha para retornar aos campos após um desgaste. Na história, os dois atuando juntos tem 14 clássicos somados - e apenas três derrotas.

Geromel e Kannemann conquistaram seis Campeonatos Gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Confira os números:

14 clássicos

5 vitórias

6 empates

3 derrotas

50% de aproveitamento

9 gols sofridos

Aos 39 anos, Geromel decidiu encerrar a carreira ao final do contrato com o Grêmio, que ocorre em dezembro desta temporada. Kannemann, por outro lado, ainda tem o vínculo até o final de 2025. A tendência é que os dois estejam relacionados para o último clássico da temporada. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.