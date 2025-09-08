No próximo sábado (13), às 16h, o Grêmio recebe o Mirassol pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos iniciou na segunda-feira (8), para sócios, e começa na quarta-feira (10), às 14h para o público geral. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O Grêmio busca voltar a vencer dentro de casa após conquistar ponto importante ao empatar em 1 a 1 com o Flamengo, no dia 31 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. O Tricolor Gaúcho é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos em 21 jogos.

Por sua vez, o Mirrasol vem embalado pela goleada por 5 a 1 aplicada sobre o Bahia, também no dia 31 de agosto. A equipe do interior paulista, que é sensação do campeonato, ocupa a 6ª colocação, com 35 pontos em 20 jogos.

continua após a publicidade

Veja o preço dos ingressos para Grêmio x Mirassol

Arquibancada Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Superior Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Superior Sul: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Superior Leste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Superior Oeste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Gramado Sul: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Gramado Leste: R$ 90 / R$ 45 (meia-entrada) Gramado Oeste: R$ 100 / R$ 50 (meia-entrada) Cadeira Gold: R$ 150 / R$ 75 (meia-entrada)

Biometria facial

O acesso ao estádio se dará, exclusivamente, por meio de reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. O torcedor gremista que ainda não realizou seu cadastro facial pode fazê-lo pelo site https://torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial.

Como chegar à Arena do Grêmio

A Arena do Grêmio está situada na Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Você pode conferir as principais opções de transporte para chegada aqui.