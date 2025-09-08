menu hamburguer
Ingressos de Grêmio x Mirassol estão à venda: veja preços e onde comprar

Tricolor Gaúcho recebe o Leão Caipira pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Arena do Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 08/09/2025
17:44
No próximo sábado (13), às 16h, o Grêmio recebe o Mirassol pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos iniciou na segunda-feira (8), para sócios, e começa na quarta-feira (10), às 14h para o público geral. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O Grêmio busca voltar a vencer dentro de casa após conquistar ponto importante ao empatar em 1 a 1 com o Flamengo, no dia 31 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. O Tricolor Gaúcho é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos em 21 jogos.

Por sua vez, o Mirrasol vem embalado pela goleada por 5 a 1 aplicada sobre o Bahia, também no dia 31 de agosto. A equipe do interior paulista, que é sensação do campeonato, ocupa a 6ª colocação, com 35 pontos em 20 jogos.

Veja o preço dos ingressos para Grêmio x Mirassol

  1. Arquibancada Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada)
  2. Superior Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada)
  3. Superior Sul: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada)
  4. Superior Leste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada)
  5. Superior Oeste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada)
  6. Gramado Sul: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada)
  7. Gramado Leste: R$ 90 / R$ 45 (meia-entrada)
  8. Gramado Oeste: R$ 100 / R$ 50 (meia-entrada)
  9. Cadeira Gold: R$ 150 / R$ 75 (meia-entrada)

Biometria facial

O acesso ao estádio se dará, exclusivamente, por meio de reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. O torcedor gremista que ainda não realizou seu cadastro facial pode fazê-lo pelo site https://torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial.

Como chegar à Arena do Grêmio

Arena do Grêmio está situada na Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Você pode conferir as principais opções de transporte para chegada aqui.

