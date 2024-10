Arena do Grêmio: como chegar e onde é cada portão

A Arena do Grêmio, em Porto Alegre, é um dos estádios mais modernos do Brasil. Descubra como chegar e onde estão localizados todos os portões de entrada. (Foto: Grêmio FC)







26/10/2024

A Arena do Grêmio, localizada em Porto Alegre, é a casa do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Inaugurada em 2012, a arena é um dos estádios mais modernos do Brasil, recebendo jogos do Grêmio e grandes eventos internacionais. Com capacidade para cerca de 55 mil torcedores, a Arena do Grêmio possui uma infraestrutura de última geração. Para quem vai ao estádio, saber como chegar e onde estão localizados os portões de entrada é essencial para garantir uma experiência tranquila.

Como chegar à Arena do Grêmio

A Arena do Grêmio está situada na Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Como chegar de ônibus na Arena do Grêmio

Diversas linhas de ônibus atendem a região, especialmente pela Avenida Padre Leopoldo Brentano. As linhas que passam pelo bairro Humaitá, como a linha 701, são boas opções. Há ainda duas linhas especiais em dias de jogos, que variam em quantidade e horários para cada partida:

Ônibus F04 Futebol Arena - Veículos saem do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio. Após a partida, os mesmos veículos partem do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Ônibus T2.3 Transversal 2/Arena - Veículos saem da rua Peri Machado, no Menino Deus, em direção à Arena. Ao fim do jogo, os mesmos veículos partem do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano até a Peri Machado.

Como chegar de Trensurb (metrô) na Arena do Grêmio

A estação mais próxima é a Anchieta, que fica a cerca de 1,5 km da Arena do Grêmio. Da estação, é possível seguir a pé ou utilizar linhas de ônibus e táxis.

Carro

O estádio oferece dois estacionamentos, o E1 e o E2. O estacionamento E1 fica dentro do complexo, enquanto o E2 é externo. Ambos possuem vagas limitadas e cobram taxas por veículo. O acesso principal de veículos é pela Avenida Padre Leopoldo Brentano.

Onde ficam os portões da Arena do Grêmio

A Arena do Grêmio possui 17 portões distribuídos ao redor do estádio para organizar o fluxo de torcedores de acordo com o setor do ingresso. Veja a lista dos principais portões de entrada e seus endereços:

Como chegar nos Portões Q, S, U e W da Arena do Grêmio

Acesso à Arquibancada Norte, destinada à torcida geral, pela Rua José Pedro Boéssio.

Portões K, M e O

Acesso ao Gramado Leste, localizado no lado leste do estádio, pela Rua Francisco Krahe.

Como chegar nos Portões B, D e Y da Arena do Grêmio

Acesso ao Gramado Oeste, um dos setores principais para a torcida, pela Avenida Padre Leopoldo Brentano.

CPortões F e H

Acesso ao Gramado Sul, com entrada por uma das principais vias do entorno do estádio, na Rua Voluntários da Pátria.

Como chegar no Portão 6 da Arena do Grêmio

Exclusivo para torcedores visitantes na Avenida A.J. Renner, garantindo separação e segurança entre as torcidas.

Portões A, G e N

Acesso aos Camarotes e setor Gold, áreas premium do estádio pela Rua Francisco Krahe.

Como chegar nos Portões L e P da Arena do Grêmio

Acesso ao Superior Leste, arquibancada superior, pela Rua José Pedro Boéssio.

Portão E

Acesso ao Superior Sul, com visão privilegiada do campo, pela Avenida Padre Leopoldo Brentano.

Como chegar nos Portões C e X da Arena do Grêmio

Acesso ao Superior Oeste, atendendo às arquibancadas superiores, pela Avenida A.J. Renner.

Portões R e V

Acesso ao Superior Norte, uma das entradas mais movimentadas do estádio, pela Rua Voluntários da Pátria.

Cada portão é sinalizado e organizado para evitar aglomerações. Verifique no seu ingresso qual portão corresponde ao seu setor para garantir uma entrada rápida e tranquila.

