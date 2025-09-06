A próxima partida do Mirassol no Campeonato Brasileiro será diferente para Chico da Costa. Torcedor do Grêmio na infância, o centroavante de 30 anos enfrentará o Tricolor Gaúcho, no dia 13, sábado, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 23ª rodada da competição nacional.

Em entrevista ao Um Assado Para..., de Duda Garbi, divulgada na última quinta-feira (4), Chico projetou o confronto com o Grêmio. Naturalmente, garantiu profissionalismo, disse que a fase de torcedor ficou para trás, e negou que o jogo na Arena do Grêmio tenha um gosto especial.

— Acho que não. Talvez no momento eu posso olhar, sei onde meus primos ficam, mas depois começa o jogo, não tenho nenhum sentimento especial, nem nada. Estou bastante focado no que tenho que fazer. E a gente quer ganhar, né? — afirmou Chico.

— Ficou o carinho e a memória afetiva, basicamente — completou.

Grêmio já tentou a contratação de Chico da Costa?

Na mesma entrevista, Chico comentou sobre o suposto interesse do Grêmio quando ainda estava no Bolívar, da Bolívia, em 2024. Conforme o centroavante, não passou de especulação, em uma tentativa da direção gremista para ver se o nome receberia aprovação da torcida. O atacante garantiu que ninguém do Tricolor Gaúcho o procurou.

Chico da Costa na época de Bolívar. (Foto: Aizar Raldes/Getty Images/AFP)

Chico ainda passou pelo Cerro Porteño, do Paraguai, antes de chegar no Mirassol, no último mês de julho. Em nove jogos, o centroavante soma cinco gols pela equipe do interior paulista, que é sensação do Campeonato Brasileiro — está na sexta colocação, com 35 pontos em 20 jogos.