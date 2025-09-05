Principal contratação do Grêmio na última janela de transferências, Arthur se prepara para reestrear pelo Tricolor Gaúcho no jogo contra o Mirassol, no dia 13, sábado, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão de ainda não utilizá-lo no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo (31), foi tomada pelo técnico Mano Menezes após conversa com o volante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Muito fácil você colocar o jogador em um jogo, sem condição, e as coisas já começam tudo errado. Depois, para você refazer, retomar, é pior para todo mundo. A conversa com Arthur foi na sexta-feira (29), que nós iríamos deixar para o jogo do Mirassol — revelou Mano em entrevista coletiva após o jogo no Maracanã.

Mano Menezes no Maracanã no jogo entre Flamengo e Grêmio. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— A condição que ele vai ter no jogo do Mirassol certamente é muito melhor, porque ele vinha em um ritmo de treinamento em uma pré-temporada para um jogador que não ia jogar no clube. É diferente. Agora ele está sendo trabalhado e preparado como jogador que vai jogar, que vai ser um dos principais jogadores da equipe — projetou o treinador.

continua após a publicidade

Arthur terá nove treinamentos consecutivos com o elenco do Grêmio antes da reestreia

O período apenas para treinamentos que o Grêmio tem agora, por conta da Data Fifa, também influenciou na decisão. Além de ter treinado na quarta-feira (3), quando a maioria do elenco ainda estava de folga, Arthur terá nove treinamentos consecutivos com o grupo completo antes de reestrear pelo Tricolor Gaúcho. Isso é valorizado pelo próprio jogador.

— Agora com a Data Fifa a gente tem um período maior sem jogos. Aproveitar esse período para me preparar bem. Não só eu, mas todo grupo, nos prepararmos bem. Cada dia um pouco mais, ganhar sempre um pouquinho mais de condição física, ritmo de jogo, enfim... aproveitar esse período para se preparar bem, para contra o Mirassol, fazer minha estreia, e se Deus quiser chegar muito bem para esse jogo — ressaltou Arthur, em entrevista para a Grêmio TV.