O passo adiante que Mano Menezes quer dar no Grêmio

Após dois bons resultados fora de casa, em que postura reativa foi adotada, o técnico Mano Menezes quer dar um passo adiante no Grêmio. O desafio é que o Tricolor Gaúcho consiga propor melhor o jogo, especialmente na Arena do Grêmio, palco do confronto com o Mirassol, no próximo sábado (13), às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos dois últimos jogos em casa, o Grêmio não marcou gols: perdeu por 1 a 0 para o lanterna Sport, no dia 10 de agosto, e empatou em 0 a 0 com o Ceará, no dia 23. Por outro lado, nas duas partidas mais recentes como visitante, o Tricolor Gaúcho venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, no dia 17, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, e empatou em 1 a 1 com o Flamengo, no dia 31, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

Mano quer que o Grêmio entregue um jogo de mais qualidade

Esse último resultado, em especial, contra o líder do Brasileirão, dá perspectiva de evolução. Ao menos, para Mano, que entende que o Grêmio 'ganhou jogadores' na partida contra o Flamengo.

— É isso que é importante nessa hora, começar a crescer, começar a ter time, para dar entrosamento do meio para frente, para termos mais qualidade também quando os adversários nos propiciarem controle maior, e, com jogo mais qualificado, decidir jogos na nossa casa também — destacou o técnico gremista após o empate no Maracanã.

— Acho que à medida que a confiança vai aumentando, você pode ir fazendo escolhas, do meio para a frente, que privilegiem uma qualidade de jogo que nós entendemos que o Grêmio tem que ter — acrescentou.

Mano Menezes orienta jogadores do Grêmio em treinamento. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Os treinamentos do Grêmio em meio à Data Fifa, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, tem servido principalmente para isso. E contam com a presença de Arthur e Willian, dois importantes reforços buscados pelo Tricolor Gaúcho nas últimas semanas. O volante deve fazer sua estreia contra o Mirassol.