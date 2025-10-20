O Bahia não tomou conhecimento do Grêmio e goleou por 4 a 0 na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 29ª do Campeonato Brasileiro. A equipe de Rogério Ceni se impôs contra a de Mano Menezes do início ao fim e aproveitou a apatia do adversário para conquistar um resultado expressivo e se recuperar da derrota no clássico Ba-Vi.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Grêmio viveu uma noite para esquecer. O técnico Mano Menezes lamentou a atuação da equipe, criticando a falta de competitividade e o comportamento em campo.

— Fomos amplamente dominados pelo Bahia, que teve seus méritos. Muito por uma parcela significativa nossa. Desde o primeiro minuto não conseguimos apresentar um jogo cabível para o nível da nossa equipe, mesmo com todos os desfalques. Deveríamos ter entregue um jogo melhor. Se formos ver, perdemos 60 duelos no jogo, nunca ganhamos a bola. Teve um time que disputou tudo e um que quase não disputou nada. Tem que saber perder. Porque vamos perder, não somos uma equipe que não vai ter problemas, temos muitas equipes melhores que nós. Mas temos que saber jogar jogos difíceis como esse. A equipe vinha apresentando essa condição, mas hoje não entregou nada — disse o técnico Mano Menezes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O Grêmio soma 36 pontos no Campeonato Brasileiro, ocupando a 12ª colocação. A equipe comandada por Mano Menezes tem 11 vitórias, três empates e 15 derrotas, com 37 gols marcados e 44 sofridos, o que resulta em saldo negativo de sete.

— Voltamos a ser o Grêmio que não queríamos mais ser. Com a responsabilidade que tenho de assumir a parte que o treinador tem que assumir: com qualquer desfalque, o Grêmio não pode apresentar o jogo que apresentou hoje — completou.

continua após a publicidade

Grêmio foi derrotado por 3 a 0 para o Bahia (Foto: Marcio Jose/AGIF)

O que vem pela frente para o Grêmio?

Após a derrota, o Tricolor Gaúcho terá uma semana para se preparar para o confronto com o Juventude, no próximo domingo (26), às 16h, em Porto Alegre.