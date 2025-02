Para Quinteros, Grêmio teve dois momentos contra o Mundão

Antes de o Grêmio embarcar de volta para a Porto Alegre, ainda na noite de quarta-feira (19), o técnico Gustavo Quinteros avaliou a classificação na Copa do Brasil. Após empatar em 1 a 1 com o São Raimundo, o Tricolor Gaúcho garantiu a vaga por 4 a 1 nos pênaltis.

Para o argentino, seu time teve dificuldades na partida disputada no estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista.

– Não jogamos bem no primeiro tempo. Não encontramos o funcionamento da partida. Não tivemos situações claras de gol. Nos faltou mobilidade e entendimento para atacar. No segundo tempo melhoramos. Jogamos todo o tempo no campo rival. Erramos duas vezes. Uma foi no gol do adversário.

Para ele, o Grêmio teve quatro situações claras, mas só acabou marcando no final.

– Foi uma partida difícil. Hoje fizemos um esforço muito grande. Porque o São Raimundo jogou bem, se defendeu bem, o campo era muito pesado e temos a volta. Gostei mais do segundo tempo.

Na coletiva de apenas 10 minutos, Quinteros ainda complementou sobre o que fazer para escapar das dificuldades enfrentadas frente ao Mundão:

– Tempos que trabalhar mais, temos que colocar os novos jogadores a treinar, e melhorar durante as partidas. Creio que passamos merecidamente pelo segundo tempo, mas não fizemos um grande trabalho.

Próximo adversário ainda não está definido

Na Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho espera o vencedor de Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic-MG. Os dois times se enfrentam na terça (25). O confronto da próxima etapa do torneio ocorrerá em meados de março, entre as finais do Gauchão, caso o Tricolor se classifique.

Já a semifinal do Estadual, contra o Juventude, está marcada para às 21h30 (de Brasília) de sábado (22), na Arena. O confronto de volta acontece uma semana depois, no dia 1º de março, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi.