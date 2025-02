Escalação do Grêmio contra o Caxias depende de avaliações

Após evitar a zebra na Copa do Brasil e garantir a classificação para a próxima etapa, o Grêmio saiu às pressas do estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista. Isso porque o embarque para o voo fretado aconteceria ainda nesta quarta-feira (19) para retornar a Porto Alegre, onde o grupo começa nesta quinta (20) a preparação para a semifinal do Campeonato Gaúcho.

Assim, depois ver seu time empatar com o São Raimundo em 1 a 1 no tempo normal e vencer por 4 a 1 nos pênaltis, o técnico Gustavo Quinteros concedeu uma coletiva rápida, de apenas 10 minutos. Na conversa com os jornalistas, o argentino projetou como formará o time para enfrentar o Juventude na semifinal do Estadual.

– Fizemos um esforço muito grande hoje. Porque o São Raimundo jogou bem, se defendeu bem. O campo era muito pesado. E ainda temos a viagem de volta. Agora, vamos analisar cada um dos jogadores para ver quem poderá estar em campo. Para só colocar no jogo quem estiver recuperado.

Semifinal começa no sábado (22)

Quinteros também falou que as lesões de Aravena e João Pedro preocupam. O atacante sentiu o posterior da coxa direita, dando lugar a Amuzu. Já o lateral-direito sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Os dois devem desfalcar a equipe no sábado (22). Os substitutos devem ser o belga Amuzu e João Lucas.

O confronto com a equipe da Serra está marcado para as 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre. O jogo de volta acontece uma semana depois, no dia 1º de março, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi.

Na Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho espera o vencedor de Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic-MG, que se enfrentam na terça (25). Esse confronto ocorrerá em meados de março, entre as finais do Gauchão, caso o Tricolor se classifique.