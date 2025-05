Grêmio x Santos: torcedores se revoltam com decisão de arbitragem

A partida entre Grêmio e Santos começou com polêmica de arbitragem. Na web, internautas protestaram contra um possível pênalti não marcado a favor do Tricolor Gaúcho. O árbitro do jogo é Bruno Arleu de Araújo, que foi detonado por suas decisões em campo.

Escalações de Grêmio x Santos

Com duas mudanças na linha de defesa, o Grêmio está escalado para enfrentar o Santos, neste domingo (4), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Serrote e Wagner Leonardo são as novidades no time de Mano Menezes.

Igor Serrote e Wagner Leonardo figuraram no banco de reservas na derrota por 3 a 2 para o CSA, na última quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Eles entram no time nos lugares de João Pedro e Kannemann.

Do meio para a frente, o Grêmio é o mesmo do último jogo. O Tricolor Gaúcho está escalado com Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar e Dodi; Edenílson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

Arezo, recuperado de desconforto muscular, fica como alternativa no banco de reservas. Por outro lado, Pavón segue de fora.

Além de Guilherme, o Peixe também tem Zé Rafael, Souza, Neymar e Barreal como desfalques. Neymar segue fazendo trabalhos individualizados na academia do CT Rei Pelé depois de ter sentido pela segunda vez uma lesão na coxa esquerda e ainda não tem prazo para retornar.

Quanto a mudanças na escalação, o Santos chega com algumas novidades, como Luan Peres na zaga e Deivid Washington como titular no setor ofensivo.

O Santos tem: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt e Tomás Rincón; Thaciano, Rollheiser e Soteldo; Deivid Washington.