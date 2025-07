Com um treinamento na manhã desta segunda-feira (7), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o São José. A partida desta terça-feira (8), às 19h30min, na Arena do Grêmio, vale a taça da Recopa Gaúcha.

O jogo contra o São José será o primeiro oficial do Grêmio depois de 26 dias. A última partida do Tricolor Gaúcho foi o empate em 1 a 1 com o Corinthians, no dia 12 de junho, na Arena do Grêmio, antes que o Campeonato Brasileiro fosse pausado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Retornos de Villasanti e, talvez, Igor Serrote

Para esse confronto diante do São José, o técnico Mano Menezes deve utilizar a mesma base de time que iniciou o jogo-treino contra o Aimoré, na última quarta-feira (2), vencido pelo Grêmio por 5 a 1. A novidade deve ser o retorno de Villasanti, que não participou daquela atividade, no meio de campo.

Outra possibilidade é a volta de Igor Serrote, recuperado de fratura no punho, na lateral direita. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Alysson, Cristaldo e Amuzu; André Henrique.

Igor Serrote está recuperado de fratura no punho. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

Cristian Olivera e Braithwaite seguem de fora das atividades. O ponta uruguaio se recupera de um acidente doméstico, por conta do qual sofreu queimaduras no pé, e o centroavante dinamarquês tem desconforto no tornozelo.