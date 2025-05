Com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na noite de sábado (17), no Morumbis, na capital paulista, pela nona rodada, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação, com nove pontos. Para o presidente Alberto Guerra, a arbitragem é a principal responsável para o Tricolor Gaúcho brigar, pelo segundo ano consecutivo, na parte de baixo da tabela de classificação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Se tivesse metade dos erros, nossa pressão não seria essa, teríamos um pouco mais de tranquilidade. Claro que não é só isso. Têm outras coisas. O que podemos fazer é treinar mais, talvez na janela agir de novo. Nós estamos tendo também muitos casos de lesão. Hoje ficou escancarado isso, a quantidade de atletas no departamento médico. Nunca é uma coisa só. Mas sem dúvida nenhuma a principal delas tem sido os erros de arbitragem. Teríamos dois, três pontos a mais, facilmente. Seria outra situação — afirmou Guerra, em entrevista coletiva.

O Grêmio reclamou muito do pênalti marcado por Rodrigo José Pereira de Lima (PE), de Camilo e Luciano, que culminou no gol da vitória do São Paulo, convertido por André Silva. Pouco antes, o árbitro não assinalou falta de Arboleda em disputa aérea com Jemerson.

continua após a publicidade

Luciano conversa com jogadores do Grêmio após cavar pênalti para o São Paulo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Grêmio entende que foi prejudicado em ao menos quatro partidas do Campeonato Brasileiro

As reclamações do Grêmio são recorrentes. O Tricolor Gaúcho também entende ter sido prejudicado, no Campeonato Brasileiro, nos jogos contra Flamengo, Internacional e Santos. Na última terça-feira (13), o Imortal também reivindicou pênalti em Ronald no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz-ARG, pela Copa Sul-Americana.

— Hoje estou voltando de suspensão justamente por falar de arbitragem. Não gostaria de voltar a falar disso. Mas está demais. A gente reclama, conversa, marca as reuniões, e os erros continuam. São muitos erros, além do normal. Importante termos consciência dos pontos que poderíamos ter somado, e os adversários não, como mudaria a tabela e como seria mais fácil. Estou considerando se daqui foi direto para o Rio [de Janeiro, na sede da CBF]. Preciso e devo defender os interesses do Grêmio — bradou Guerra.