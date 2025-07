Grêmio x São José: veja valor dos ingressos e como comprar

Na próxima terça-feira (8), às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o São José para a disputa da Recopa Gaúcha 2025. A venda dos ingressos para sócios gremistas iniciou na tarde de sexta-feira (4), e, para não-sócios, na tarde deste sábado (5), ambas no site arenapoa.com.br.

O Grêmio enfatiza que o acesso ao estádio se dará apenas por meio do reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023, que estabeleceu o uso da tecnologia, para estádios com mais de 20 mil torcedores, a partir do dia 15 de junho de 2025. Torcedores que ainda não realizaram o cadastro podem fazê-lo pelo site https://torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial.

Veja o preço dos ingressos para Grêmio x Corinthians

Arquibancada Norte: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada) Superior Norte: R$ 70/ R$ 35 (meia-entrada) Superior Sul: R$ 70/ R$ 35 (meia-entrada) Superior Leste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Superior Oeste: R$ 100 / R$ 50 (meia-entrada) Gramado Sul: R$ 110/ R$ 55 (meia-entrada) Gramado Leste: R$ 140 / R$ 70 (meia-entrada) Gramado Oeste: R$ 160 / R$ 80 (meia-entrada) Cadeira Gold: R$ 200 / R$ 100 (meia-entrada)

Valores dos ingressos para Grêmio x São José. (Foto: Divulgação/Arena)

O que é a Recopa Gaúcha?

Disputada desde 2014, a Recopa Gaúcha reúne o campeão gaúcho e o campeão da Copa FGF do ano anterior para a disputa de uma taça em jogo único. Maior vencedor, com quatro títulos (2019, 2021, 2022 e 2023), o Grêmio busca o pentacampeonato. Já o São José tenta o bicampeonato — foi campeão em 2018.