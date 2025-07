O final de semana tem sido de muito trabalho para o Grêmio. Tanto na manhã de sábado (5) quanto na deste domingo (6), o Tricolor Gaúcho treina, no período da manhã, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O Imortal está na reta final de preparação para a retomada das competições, que acontece na próxima terça-feira (8), às 19h30min, com a disputa da Recopa Gaúcha, contra o São José, na Arena do Grêmio.

Nos treinamentos, que são totalmente fechados à imprensa, o técnico Mano Menezes tem encaminhado o time para a decisão. A escalação deve ser parecida com a que iniciou o jogo-treino com o Aimoré, na última quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Cuéllar e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; André Henrique.

Grêmio pode ter retornos de jogadores que não atuaram no jogo-treino

Alguns titulares desfalcaram a equipe no jogo-treino. São os casos do volante Villasanti, que iniciou a intertemporada depois dos companheiros, do ponta Cristian Olivera, vítima de um acidente doméstico, e do centroavante Braithwaite, que se recupera de desconforto no tornozelo. A depender de suas condições, eles podem retornar ao time.

Outra novidade pode ser Igor Serrote. O lateral direito está recuperado de fratura no punho, e treina normalmente. Por precaução, no entanto, ele foi preservado do jogo-treino com o Aimoré. Como João Pedro e João Lucas seguem entregues ao departamento médico, Gustavo Martins atuou improvisado, mais uma vez.

Testes para o jogo contra o Cruzeiro

As prováveis titularidades de Lucas Esteves e Cuéllar passa pelos desfalques de Marlon e Dodi, respectivamente, no jogo posterior ao do São José, contra o Cruzeiro, no dia 13, domingo, às 20h30min, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo não poderá atuar por conta de uma cláusula no contrato de empréstimo junto à Raposa, e o volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.