Nesta terça-feira (8), às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o São José para a disputa da Recopa Gaúcha. O duelo reúne o campeão gaúcho de 2024, o Tricolor, que busca o pentacampeonato, e o vencedor da Copa FGF do mesmo ano, o Zeca, que quer o bicampeonato.

Adversário gremista, o São José disputa, atualmente, a Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do Passo D'Areia, na zona norte de Porto Alegre, está na 3ª colocação do Grupo A8, com 19 pontos em 11 jogos. Apesar da derrota, por 1 a 0, em casa, para o Guarany, de Bagé, no último sábado (5), o Zeca tem classificação bem encaminhada para a próxima fase.

São José tem treinador vencedor na base e esquema tático com três zagueiros

O São José é comandado por Sandro Resende. O treinador de 48 anos comandou o Zeca na conquista do Campeonato Gaúcho Sub-20, sobre o Grêmio, em 2024, e retornou ao clube há duas semanas para substituir Gabardo Jr., que se transferiu para o Anápolis-GO, da Série C do Campeonato Brasileiro.

Sandro Resende orienta treinamento do São José. (Foto: Eduardo Torres/EC São José).

O esquema tático utilizado pelo São José é o 3-5-2. A provável escalação para enfrentar o Grêmio tem Fábio; Marcão, Rafael Dumas e Jadson; Danielzinho, Jhonata Varela, Nonato, Estêvão e Ângelo; Renê e Giovane Gomez. Uma possibilidade é a entrada de Venício na vaga de Estêvão, para reforçar a marcação no meio-campo.