Grêmio tem semana decisiva para sequência na temporada

O Grêmio começa a primeira semana decisiva do ano com o pé na estrada. Ou, melhor, dentro de um avião. Enfrentará quase 8.000km e 20 horas, ida e volta, para enfrentar o São Raimundo, em Boa Vista (RR), na quarta-feira (19), pela primeira rodada da Copa do Brasil. No sábado (22), encara o Juventude, na Arena, pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

A logística da viagem tricolor ao Norte do Brasil será feita com voo fretado, que parte de Porto Alegre às 14h de terça (18). Devido a uma escala, não definida na programação tricolor, a ida durará pouco mais de 20 horas, com o desembarque previsto para as 5h50min (de Brasília) da quarta.

Para a preparação, o grupo se reapresenta na manhã desta segunda (17) no CT Luiz Carvalho, para a última sessão de treinamento antes dos primeiros 3.791,6km da romaria da semana. Os trabalhos, porém, começaram no sábado (15), quando parte dos titulares e quatro dos cinco contratados – os laterais-esquerdo Lucas Esteves e Luan Cândido, o uruguaio Cristian Oliveira e o belga Francis Amuzu – participaram de atividade comandada pelo técnico Gustavo Quinteros, na Capital. O restante da equipe, venceu o Ypiranga por 1 a 0, em Erechim.

Palco de São Raimundo x Grêmio passou por reforma

Se a ida de um clube do Rio Grande do Sul pode assustar por conta de mudanças climáticas – das temperaturas subtropicais da região Sul às altas temperaturas do Norte –, esse temor não deve ocorrer dessa vez. Isso porque Porto Alegre tem vivido calor extremo desde o começo da temporada. Na semana passada, bateu recorde, com 39,8°C, por exemplo.

Na quarta, horário do jogo com o São Raimundo, o Grêmio deve encontrar termômetros bem mais amenos do que os dos vistos na capital gaúcha recentemente. A previsão é de mínimas de 24°C e máximas de 30°C. No horário da partida, é possível que ocorram pancadas de chuva.

Isso pode preocupar, já que as condições do gramado do estádio Flamarion Vasconcelos, administrado pelo governo do Estado, não são apontadas como as melhores. A qualidade é alvo de reclamações por parte de jogadores e comissões técnicas, inclusive do próprio São Raimundo.

Inaugurado em 1975, o Canarinho, como a cancha é chamada, foi reinaugurada em 2020, após 12 anos fechada por conta de paralisação nas obras de reforma. Com capacidade para pouco mais de 4,5 mil pessoas, a arquibancada única abriga as torcidas local e visitante no mesmo espaço.

