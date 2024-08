Grêmio terá desfalque de titular para partida de volta da Libertadores contra o Fluminense

Rodrigo Ely foi expulso após socar Ganso (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 05:35 • Porto Alegre

Renato Portaluppi terá um problema para o jogo de volta contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores. Isso porque, na noite desta terça-feira (13), Rodrigo Ely foi expulso e desfalcará a equipe.

O zagueiro gremista levou o cartão vermelho aos 39 da etapa final. Após checagem no VAR, o árbitro entendeu que Ely agrediu Ganso e, com isso, expulsou o jogador de forma direta.

Com a expulsão, Rodrigo Ely não poderá enfrentar o Fluminense, no jogo de volta. A grande questão é quem entrará no lugar, visto que Geromel não vive boa fase e Kannemann sentiu um desconforto muscular. Gustavo Martins, que entrou no jogo de ida, pode ser o escolhido por Renato.

Grêmio e Fluminense voltam a campo na noite da próxima terça-feira (20). A bola rola a partir das 19h, no Maracanã. Os gaúchos, com a vantagem, podem empatar que avançam para as quartas de final da Libertadores. Os cariocas precisam vencer para garantir a classificação.