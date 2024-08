Grêmio vence o Fluminense de virada e tem a vantagem para o jogo de volta da Libertadores

Reinaldo, jogador do Grêmio, comemora seu gol durante partida contra o Fluminense no estádio Couto Pereira pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Grêmio e Fluminense se enfrentaram nesta terça-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Couto Pereira. A equipe gaúcha venceu o Tricolor das Laranjeiras por 2 a 1, de virada. Lima fez para o Flu, e Reinaldo marcou os dois do Grêmio. A decisão será na próxima terça-feira (20), no Maracanã.

Como foi a partida?

O duelo entre Grêmio e Fluminense pela jogo de ida das oitavas de final da Libertadores começou com emoção no Couto Pereira. Mano Menezes optou por uma escalação com três volantes e o clube carioca começou melhor na partida. Até que aos 21 minutos do primeiro tempo, Martinelli sentiu, após um choque de cabeça, e foi substituído por Keno.

A partir daí, o Tricolor das Laranjeiras caiu de rendimento e a equipe gaúcha cresceu na partida. A primeira etapa terminou em 0x0, mas no segundo tempo, o Flu começou a melhor. Keno deu lugar a Lima, que abriu o placar para o time visitante para chute de primeira na esquerda de Marchesín, após bela bola cruzada por Ganso.

Na desvantagem, o Grêmio se lançou ao ataque comandado por Soteldo e Reinaldo, que deixou tudo igual após cobrança de pênalti, por toque na mão de Esquerdinha, e sete minutos depois, marcou de falta com falha de Fábio.

Agora, a classificação será decidida na próxima terça-feira (20), às 19h, no Maracanã. Ganso será desfalque para o time carioca.

Jemerson, jogador do Grêmio, disputa lance com André, jogador do Fluminense, durante partida no estádio Couto Pereira pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)



Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Grêmio e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLUMINENSE

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, 13 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney +

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG)

⚽ Gols: Lima (Fluminense); Reinaldo (Grêmio)

🟨 Cartões: Ganso (Fluminense); Esquerdinha (Fluminense)

🟥 Rodrigo Ely (Grêmio)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Pavon, Braithwaite e Soteldo.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha; André, Martinelli, Alexander e Ganso; Jhon Arias e Kauã Elias.