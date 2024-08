Fotos: Fernanda Luz/AGIF e Jorge Rodrigues/AGIF







Grêmio e Fluminense entram em campo na noite desta terça-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo decisivo marca o reencontro não apenas de dois gigantes do futebol brasileiro, mas também dos técnicos gaúchos Renato Portaluppi e Mano Menezes com os times que, hoje, são rivais.

Renato Portaluppi, hoje no Grêmio, já esteve no comando do Fluminense. Assim como Mano Menezes, que treina o clube carioca, mas foi projetado pelo tricolor gaúcho. Os dois já tiveram experiências parecidas na Libertadores com os atuais rivais.

Em 2007, Mano Menezes levou o Grêmio à final da Libertadores, contra o Boca Juniors. Na ocasião, os argentinos levantaram a taça ao vencer os dois jogos. A campanha tricolor rendeu elogios ao trabalho do técnico, que em 2005, foi campeão da Série B e, no ano seguinte, garantiu o 3º lugar do Brasileirão, classificando para a Libertadores.

Já Renato Portaluppi deixou a sua marca com o Fluminense na Libertadores do ano seguinte. Em 2008, o time das Laranjeiras chegou às finais da competição, onde enfrentou a LDU. Após perder por 4 a 2, em Quito, os cariocas conseguiram vencer de virada por 3 a 1, levando a decisão para a prorrogação e, então, pênaltis. Thiago Neves, Conca e Washington desperdiçaram suas cobranças e a LDU garantiu o título.

Na noite desta terça-feira (13), Grêmio e Fluminense se enfrentam pela primeira vez nos mata-matas da Libertadores. Em 2013, os times estiveram no mesmo grupo e o Imortal tem o retrospecto favorável com uma vitória e um empate. Quem vencer, garante vantagem para o jogo de volta. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba.