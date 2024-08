Martinelli, jogador do Fluminense, durante partida contra o Colo-Colo no Maracanã pelaCopa Libertadores 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 20:05 • Rio de Janeiro • Atualizada em 13/08/2024 - 21:13

O duelo entre Grêmio e Fluminense pela jogo de ida das oitavas de final da Libertadores começou com emoção no Couto Pereira. Mano Menezes optou por uma escalação com três volantes e o clube carioca começou melhor na partida. Até que aos 21 minutos do primeiro tempo, Martinelli sentiu, após um choque de cabeça, e foi substituído por Keno.

A partir daí, o Tricolor das Laranjeiras caiu de rendimento e a equipe gaúcha cresceu na partida. Com a entrada do atacante, os torcedores notaram uma perda de controle de bola e um time desarrumado, com muitos espaços no meio-campo. Confira as reações:

Reinaldo, jogador do Grêmio, disputa lance com Paulo Henrique Ganso, jogador do Fluminense, durante partida no estádio Couto Pereira pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)