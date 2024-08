(Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/08/2024 - 19:20 • São Paulo (SP)

O Palmeiras terá uma dupla missão importante diante do Botafogo nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Nilton Santos: vencer para garantir a vantagem nas oitavas de final da Libertadores e, também, espantar a má fase longe de casa, já que o time paulista não vence há quase dois meses.

➡️ Clique para assistir no Disney+

A última vez que o time comandado por Abel Ferreira triunfou fora de casa foi no dia 17 de junho, quando goleou o Atlético-MG, por 4 a 0, na Arena MRV, pela nona rodada do Brasileirão. De lá para cá, o Verdão jogou fora de seus domínios sete vezes, com quatro derrotas e três empates.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Neste período, o Verdão enfrentou o Fortaleza (3 a 0), o Grêmio (2 a 2), Botafogo (1 a 0), Fluminense (1 a 0), Internacional (1 a 1) e Flamengo (1 a 1), pelo Brasileirão. Além disso, perdeu para o Rubro-Negro, por 2 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ter sido eliminado na Copa do Brasil não foi o único prejuízo, já que o time também perdeu posições no Brasileirão. Atualmente, o Palmeiras é o quatro colocado, com 38 pontos, mas tem a mesma pontuação do São Paulo, que vem logo atrás e é justamente o próximo adversário da competição nacional, ou seja, o duelo vale a vaga no G4.