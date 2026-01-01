menu hamburguer
Grêmio

Grêmio tem quatro jogadores sem contrato ao fim de 2025; veja panorama

Tricolor mantém dois deles e libera dupla

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 01/01/2026
13:00
Edenílson vai reencontrar o Corinthians (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Edenilson renovou com o Grêmio por um ano. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Grêmio tem quatro jogadores que encerraram o contrato na quarta-feira (31), último dia de 2025. Do quarteto, dois ficam e dois já se despediram para a próxima temporada.

O lateral-esquerdo Marlon, 28 anos, estava emprestado pelo Cruzeiro e atingiu a meta de jogos dentro do acordo para ser adquirido. O valor da negociação é de 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões, na cotação atual), a serem pagos em 11 parcelas. Marlon terá vínculo com o Grêmio até o fim de 2028.

O meio-campista Edenilson é outro que fica após aceitar uma redução salarial e ampliar o acordo até dezembro de 2026. Ele já tinha um acerto com Alberto Guerra, e o novo presidente Odorico Roman manteve a palavra no mês passado. O técnico Luís Castro, contudo, ainda definirá se pretende utilizá-lo.

Emprestados, o volante Alex Santana e o lateral-esquerdo Enzo não ficam no Imortal. O primeiro tem futuro indefinido pelo Corinthians, enquanto o segundo retornou ao CSA.

Jogadores que encerraram contrato com o Grêmio em 2025

  • Edenilson: renovou
  • Marlon: comprado
  • Enzo: liberado
  • Alex Santana: liberado

Grêmio antecipou saídas

O Tricolor chegou a definir o futuro de outros atletas que tinham contrato até o final de 2025 ainda no segundo semestre. Mesmo em troca de gestão, o clube antecipou os movimentos de quatro jogadores.

O lateral-esquerdo Luan Cândido foi devolvido ao Bragantino, que o repassou para o Sport. O meia Nathan 'Pescador' rescindiu e acertou com o Remo, mesmo caso do meia Gabriel Silva, atualmente no KF Vora, da Albânia. Já o atacante Lian fechou com o Ponferradina, da Espanha.

Assim como fez com Edenilson, o Tricolor também ampliou o vínculo do zagueiro Kannemann ainda em setembro. O contrato terminava neste ano e agora vai até o fim de 2027, mas a comissão técnica não decidiu se vai contar o ídolo do clube.

