Escalações Palmeiras x Grêmio: Tricolor Gaúcho tem mudanças no lado direito

Com mudanças principalmente no lado direito, o Grêmio está escalado para enfrentar o Palmeiras, neste sábado (26), às 21h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Serrote, Alex Santana e Pavón são as novidades no Tricolor Gaúcho em comparação com o empate em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER, na última quarta-feira (23), que culminou na eliminação gremista nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Com preservação de Kannemann, Gustavo Martins será zagueiro

Após atuar os 90 minutos das últimas quatro partidas, Kannemann será preservado e iniciará no banco de reservas contra o Palmeiras. Com isso, Gustavo Martins jogará na zaga, sua posição de origem, ao lado de Wagner Leonardo, e Igor Serrote será o lateral direito.

Pavón no lugar de Alysson

Também pela direita, mas na ponta, Pavón ganha oportunidade no lugar de Alysson. O argentino foi elogiado pelo técnico Mano Menezes pelo esforço e dedicação para recuperar espaço no elenco.

Sem Villasanti, joga Alex Santana

Por fim, no meio-campo, com o desfalque de Villasanti, Alex Santana será titular. Ele brigava por posição com Edenilson para compor trio com Dodi e Riquelme. A escalação do Grêmio para enfrentar o Palmeiras tem Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Alex Santana; Pavón, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Escalação do Palmeiras

O Palmeiras também está escalado para encarar o Grêmio. Abel Ferreira mandará a campo Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; Maurício, Luighi e Torres; Vitor Roque.