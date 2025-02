Quinteros elogia trio estreante no Grêmio, mas prega cautela

O técnico Gustavo Quinteros elogiou os três estreantes do Grêmio na classificação contra o São Raimundo-RR, na primeira fase da Copa do Brasil. Lucas Esteves, Cristian Olivera e Fracis Amuzu vestiram a camisa gremista pela primeira vez.

Lucas Esteves e Cristian Olivera foram titulares e atuaram durante toda a partida, enquanto Fracis Amuzu entrou no primeiro tempo na vaga do lesionado Aravena. Olivera, inclusive, fez o gol salvador aos 47 minutos do segundo tempo para empatar em 1 a 1 e levou a decisão para as penalidades, vencidas por 4 a 1.

– Esteves, Amuzu e Olivera chegaram há três dias, não tivemos tempo para trabalhar com esses jogadores. Futebol não é tão fácil. Tem que trabalhar defensiva e ofensivamente. Entendo que os jogadores que chegaram são muito bons e vão render bem com o tempo necessário de trabalho – avaliou o comandante.

Outros que não foram acionados no Grêmio

Quinteros ainda tinha o zagueiro recém-contratado Wagner Leonardo à disposição, mas não foi acionado e ficou no banco de reservas. Por fim, o lateral-esquerdo Luan Cândido não viajou para Boa Vista e precisa aprimorar a parte física, com trabalhos em dois turnos.

- (Luan) Cândido se está colocando em forma, na parte física lhe falta. Se colocar a jogar, pode se lesionar muscularmente. Nos próximos jogos será considerado – completou.

O Grêmio sofreu, mas avançou na Copa do Brasil e espera o vencedor de Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic-MG, que se enfrentam na próxima terça-feira (25). No sábado (22), o Tricolor recebe o Juventude, na Arena, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.