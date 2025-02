Grêmio e Juventude se enfrentam neste sábado (22), pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, com transmissão de SporTV e Premiere. O Imortal terminou a primeira fase como líder do grupo A, com 17 pontos, enquanto o Ju foi primeiro no grupo C, com 19 pontos. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Grêmio e Juventude (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Juventude

SEMIFINAL - JOGO DE IDA - GAUCHÃO

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: a definir;

🚩 Assistentes: a definir;

🖥️ VAR: a definir.

➡️ Para Quinteros, Grêmio teve dois momentos contra o Mundão

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Lucas (Igor Serrote), Ely, Jemerson e Viery; Villasanti, Dodi, Pavon e Cristaldo; Amuzu; Braithwaite.

continua após a publicidade

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo; Ewerthon, Kawan, Adriano Martins, e Felipinho; Pernambuco, Davi Góes, Daniel Giraldo, Ênio e Jean Carlos; Erick Farias (Gilberto).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte