Grêmio tem apenas um jogador na Seleção do Campeonato Gaúcho

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, na tarde quarta-feira (26), a Seleção do Campeonato Gaúcho de 2025. Em premiação dominada pelo campeão Internacional, o vice-campeão Grêmio teve apenas um jogador na lista: Martin Braithwaite.

Braithwaite foi o vice-artilheiro do Gauchão, com seis gols marcados em nove partidas — média de 0.66 gol por jogo, e de um tento a cada 123 minutos jogados. O centroavante gremista só ficou atrás de Galego, do Ypiranga, autor de oito gols em 12 partidas, que forma a dupla de ataque da Seleção justamente com o dinamarquês.

Apesar da presença na Seleção do campeonato, o Gauchão terminou com sabor agridoce para Braithwaite. O atacante não conseguiu fazer a diferença a favor do Grêmio na decisão contra o Internacional. Ele passou em branco no jogo de ida, vencido pelo colorado, por 2 a 0, na Arena do Grêmio, e no da volta, que terminou empatado em 1 a 1, no Beira-Rio.

Nesse jogo na casa do rival, Braithwaite atuou descontado por conta de lesão no músculo adutor longo da coxa direita, sentida inicialmente na partida contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, e confirmada após o Gre-Nal. O atacante, inclusive, realiza a primeira fase do processo de recuperação na Europa.

Confira a Seleção do Campeonato Gaúcho 2025

Goleiro: Anthoni - Inter

Lateral-direito: Daniel - São José

Zagueiro: Vitão - Inter

Zagueiro: Victor Gabriel - Inter

Lateral-esquerdo: Bernabei - Inter

Volante: Fernando - Inter

Volante: Jadson - Juventude

Meio-campo: Alan Patrick- Inter

Meio-campo: Jean Carlos - Juventude

Atacante: Galego - Ypiranga

Atacante: Braithwaite - Grêmio

Técnico: Roger Machado - Inter

Dirigente: Alessandro Barcellos - Presidente do Inter

Artilheiro: Galego - Ypiranga

Craque: Alan Patrick- Inter

Fair Play: Juventude

Árbitro: Lucas Horn

Árbitro Assistente: Tiago Augusto Kappes Diel

Árbitro de Vídeo: Marcello Ignácio Domingues Neto