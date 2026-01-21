O Grêmio anunciou que renovou o contrato do meia-atacante Roger Dias na terça-feira (20). O jogador de 17 anos estendeu o vínculo por uma temporada e meia.

Roger tinha acordo até maio de 2027 e agora assinou com o Imortal até o final de 2028. A multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 623,6 milhões, na cotação atual) para o exterior.

O atleta é o segundo jogador da base que renova com o Tricolor neste mês. O zagueiro Viery, que foi alvo do Botafogo, também ampliou o vínculo de junho de 2027 para o fim de 2029.

O próximo da lista é o meia Tiaguinho, que tem contrato até 13 de julho de 2027 e negocia a renovação. A multa rescisória dele para o exterior é a mesma de Roger, mas pode ser ampliada.

Roger no Grêmio

Criado e revelado no Grêmio, Roger chegou ao clube em 2019, no Sub-11, após ser descoberto em uma escolinha em São Jerônimo (RS), a 70 quilômetros de Porto Alegre (RS). Com idade para jogar a Copinha, ele foi promovido ao elenco principal no começo deste ano, sob o comando de Luís Castro.

O meia-atacante chamou a atenção na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, quando participou de três gols na goleada por 4 a 0 contra o Avenida. Na estreia profissional, Roger foi titular e esteve da jogada do primeiro gol, deu assistência para o segundo e marcou o terceiro.

Depois, o jogador entrou no segundo tempo das partidas contra o São José-RS e São Luiz, ambas pelo estadual.