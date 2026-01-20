O meia Monsalve surpreendeu e retornou aos treinos do Grêmio nesta terça-feira (19). O jogador se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Monsalve passaria por cirurgia e tinha uma previsão de retorno de três meses, mas o Tricolor voltou atrás e decidiu optar por um tratamento conservador. Em 7 de janeiro, o próprio clube havia informado que o atleta 'teve uma exacerbação de lesão ligamentar do tornozelo direito ocorrida no final da temporada de 2025, causando instabilidade na articulação'.

Com a mudança de planos, o meio-campista colombiano passou a ser integrado aos treinamentos no CT Luiz Carvalho. Ele ainda não tem uma data para ficar à disposição do técnico Luís Castro e será avaliado no dia a dia.

Sem Monsalve, o departamento médico do Grêmio agora conta com os zagueiros Balbuena e Kannemann, o volante Villasanti e os atacantes Braithwaite e Pavón.

Monsalve no Grêmio

Contratado em 2024, vindo do Independiente Medelín-COL, Monsalve custou R$ 13,6 milhões ao Grêmio. Ele tem seis gols e cinco assistências em 50 jogos com a camisa gremista, sendo 21 partidas na primeira temporada e 29 confrontos em 2025.

No ano passado, o meia ainda conviveu com lesões a partir do segundo semestre: tornozelo e ombro - esse último uma luxação que exigiu cirurgia. A última partida foi em 5 de novembro, pelo Brasileirão.

