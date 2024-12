Após o empate do Grêmio no Barradão na noite desta quarta-feira (4), o técnico Renato Gaúcho falou sobre a sua permanência no clube em 2025. O Tricolor gaúcho ficou no 1 a 1 com o Vitória, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por João Pedro, para o Grêmio, e Alerrandro, para o Rubro-negro baiano.

- Quanto à minha decisão (sobre ficar ou sair do Grêmio), eu já falei para vocês. Eu vou fazer o jogo domingo, depois eu sento com o presidente, três minutinhos e está tudo resolvido - afirmou.

Renato comentou ainda as saídas de integrantes da comissão técnica durante a temporada. O ano do Grêmio foi abaixo do esperado, mas para o técnico esse não foi um dos fatores determinantes. O treinador citou as perdas de dois membros do antigo staff.

- A comissão técnica, como com os jogadores, a gente não prende ninguém. Se tem uma boa oferta de trabalho, e eles acharem que é melhor, ninguém vai prender ninguém, sempre foi assim. O presidente sempre decidiu dessa forma, o clube decidiu dessa forma. Ninguém vai segurar ninguém insatisfeito no clube, seja jogador, seja da comissão técnica. Não são boas essas trocas durante a temporada, mas faz parte do trabalho. A coisa que mais prejudicou o Grêmio foi, infelizmente, a enchente. O resto, a gente tirou de letra - disse.

O que vem por aí para o Grêmio?

De olho na Sul-Americana, o Grêmio recebe o Corinthians, na Arena, pela última rodada do Brasileirão, no domingo (8), às 16h. O Alvinegro já está classificado para a Libertadores.

