Grêmio inicia venda de ingressos para despedida de Geromel

O Grêmio encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (8), quando enfrenta o Corinthians, pela 38ª rodada da competição, na Arena. Mais do que finalizar a temporada, a partida marca a despedida de Pedro Geromel com a camisa Tricolor. Para o confronto, os ingressos já estão sendo vendidos.

Os sócios do Grêmio podem adquirir, a partir desta quarta-feira (4), os ingressos para o jogo. A venda é realizada exclusivamente pelo site arenapoa.com.br. Já o público em geral poderá comprar as entradas a partir de sexta-feira (6), às 11h, também pelo site. Os valores variam de R$ 35, meia-entrada para a Arquibancada Norte, e R$ 400, para o Camarote.

A administradora da Arena ainda não divulgou a projeção de público, mas a tendência é de casa cheia, visto que a partida marca a despedida não só do Grêmio no ano, mas de Pedro Geromel. O jogo também contará com atrações na esplanada antes da bola rolar e de promoções na GrêmioMania, loja oficial do Tricolor.

Geromel fará sua despedida do Grêmio no próximo domingo (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Jogo marca a despedida de um ídolo

Após anunciar sua aposentadoria no meio da temporada, Pedro Geromel está prestes a fazer seu último jogo com a camisa do Grêmio. O ídolo revelou que, ao final do seu contrato com o Tricolor, em dezembro deste ano, o vínculo não seria renovado e decidiu, enfim, pendurar as suas chuteiras.

Em dez anos, o jogador de 39 anos defendeu a camisa do Tricolor em 407 jogos e marcou 15 gols, além de ajudar o Clube a encerrar o jejum de títulos, conquistando a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, assim como sete estaduais. Fora de campo, o ídolo foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Porto Alegre.