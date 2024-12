Por onde anda Jardel, ex-atacante do Grêmio?

Mário Jardel de Almeida Ribeiro, conhecido como Jardel, é lembrado como um dos maiores artilheiros da história do futebol nacional e internacional. Sua passagem pelo Grêmio, entre 1995 e 1996, foi um marco em sua carreira e o consolidou como um dos atacantes mais letais de sua geração. Com gols decisivos, Jardel ajudou o Grêmio a conquistar a Libertadores de 1995 e o Campeonato Gaúcho do mesmo ano, se tornando um ídolo da torcida tricolor. O Lance! te conta por onde anda Jardel.

Além de seu sucesso no Grêmio, Jardel brilhou na Europa, vestindo as camisas de Porto e Galatasaray, onde acumulou artilharias e títulos importantes. No entanto, sua trajetória no futebol também incluiu desafios pessoais, que ele tem abordado em palestras e eventos esportivos. O Lance! te conta por onde anda Jardel e como ele segue conectado ao esporte.

A trajetória de Jardel no Grêmio e no futebol

Jardel iniciou sua carreira no Ferroviário, no Ceará, clube de sua terra natal. Após breve passagem pelo Vasco, o atacante ganhou destaque ao ser contratado pelo Grêmio em 1995. Em Porto Alegre, Jardel rapidamente se tornou uma peça indispensável da equipe. Na histórica campanha da Libertadores de 1995, seus gols foram decisivos, e ele se firmou como um dos maiores goleadores do clube naquele período.

O sucesso no Grêmio chamou a atenção do futebol europeu, e Jardel foi para o Porto, de Portugal, onde viveu o auge de sua carreira. Entre 1996 e 2000, ele liderou o ataque da equipe portuguesa, conquistando quatro vezes o título de artilheiro do campeonato nacional e vencendo a Taça de Portugal e a Supertaça. Após o Porto, Jardel transferiu-se para o Galatasaray, da Turquia, onde continuou empilhando gols e títulos, incluindo a artilharia da Liga dos Campeões em 2000-2001.

Nos anos seguintes, Jardel defendeu clubes como Sporting e Bolton Wanderers, mas sua performance começou a decair. Ele passou por equipes menores no Brasil e no exterior, encerrando sua carreira em 2011, após uma passagem pelo Rio Negro. Ainda assim, Jardel é lembrado como um dos maiores goleadores do futebol mundial, especialmente pelos torcedores do Grêmio.

Por onde anda Jardel?

Atualmente, Jardel vive em Fortaleza, no Ceará, onde se mantém ativo em projetos esportivos e sociais. Ele também é frequentemente convidado para eventos comemorativos organizados por clubes como o Grêmio, onde é homenageado por sua contribuição histórica. Jardel utiliza sua experiência para inspirar jovens atletas, especialmente em projetos ligados ao futebol de base, nos quais reforça os valores que marcaram sua carreira.

Além disso, Jardel realiza palestras motivacionais, compartilhando sua trajetória de superação e glória. Nos últimos anos, ele tem dado ênfase aos momentos inesquecíveis vividos no Grêmio, destacando o impacto que sua passagem pelo clube teve em sua carreira. O ex-atacante também aparece na mídia esportiva, relembrando partidas marcantes e comentando sobre o futebol atual.

Mesmo longe dos gramados, Jardel continua sendo um ícone para os torcedores do Grêmio, que jamais esqueceram seus gols e sua importância na conquista da Libertadores de 1995. Sua história inspira não apenas os gremistas, mas todos os apaixonados por futebol.

Clubes em que Jardel jogou:

1992–1994: Vasco da Gama

1995–1996: Grêmio

1996–2000: Porto (Portugal)

2000–2001: Galatasaray (Turquia)

2001–2003: Sporting (Portugal)

2003–2004: Bolton Wanderers (Inglaterra)

2004: → Ancona (emp.) (Itália)

2005: Newell's Old Boys (Argentina)

2005–2006: Alavés (Espanha)

2006: Goiás

2007: Beira-Mar (Portugal)

2007–2008: Anorthosis (Chipre)

2008: Newcastle United Jets (Austrália)

2008: Criciúma

2009: Ferroviário

2009: América-CE

2010: Flamengo-PI

2010: Cherno More (Bulgária)

2011: Rio Negro-AM