O Grêmio pode ter que pagar pela contratação do volante Camilo Reijers, 26 anos, que chegou de inicialmente de graça, em fevereiro deste ano. O Ahmat Grozny, da Rússia, entrou com um processo no Tribunal Arbital do Esporte (CAS), da Fifa.

O time russo entendeu que o meio-campista rescindiu o contrato unilateralmente e acusou o clube brasileiro de aliciamento. Assim, cobra uma indenização pela transferência.

O Tricolor, por outro lado, alega que Camilo chegou como agente livre. A diretoria gremista usa a normativa da Fifa por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia para contratá-lo sem custos.

- O departamento jurídico do Grêmio enviou as alegações do clube à Fifa e tem plena confiança de que elas serão acolhidas - diz o clube, em nota.

O processo ainda tramita na entidade máxima do futebol. Não há previsão para a sentença.

Com a camisa do Imortal, Camilo deu uma assistência em 26 partidas, sendo titular em 12 oportunidades. O novo técnico Luís Castro ainda avalia se pretende utilizá-lo ou ficará disponível no mercado.

O contrato de Camilo com o Grêmio vai até o final de 2027.

Veja a nota do Grêmio sobre Camilo

"Em relação à contratação do atleta Camilo Reijers, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense esclarece:

1 - Em fevereiro de 2025, o referido atleta foi contratado livre no mercado, após seu desligamento do futebol russo amparado em entendimentos da FIFA sobre as questões que envolvem a guerra entre Rússia e Ucrânia;

2 – Em momento algum o Grêmio realizou qualquer pagamento ou negociação envolvendo o clube ao qual o atleta esteve anteriormente vinculado;

3 – Após a assinatura de contrato entre Grêmio e atleta, o clube russo acionou a FIFA em busca de uma indenização, alegando rompimento unilateral de contrato por parte do jogador e aliciamento por parte do Grêmio. A referida ação ainda não foi a julgamento, portanto não existe qualquer deliberação sobre o tema que impute responsabilidade a alguma das partes;

4 - O Departamento Jurídico do Grêmio enviou as alegações do Clube à FIFA e tem plena confiança de que elas serão acolhidas".