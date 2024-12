Arena tem setores esgotados para Grêmio x Corinthians

A Arena vai pulsar para o último jogo do Grêmio no ano. No domingo (8), o Tricolor enfrenta o Corinthians pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h. Para a partida, a expectativa é de casa cheia, visto que diversos setores do estádio já estão com ingressos esgotados.

De acordo com a administradora da Arena, até o início da tarde deste sábado (7), 25.777 ingressos haviam sido vendidos. A projeção para o jogo é de 43 mil torcedores presentes. Até a última atualização, ao menos oito setores já estavam com os bilhetes esgotados.

Na sexta-feira (6), a torcida do Corinthians já havia comprado todas as entradas destinadas aos torcedores visitantes. Como de praxe, foram disponibilizados dois mil ingressos para o setor. Essa será a primeira vez, desde o retorno após as enchentes, que o estádio vendeu todos os bilhetes visitantes.

Arena do Grêmio tem setores esgotados para último jogo do ano (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Confira setores esgotados na Arena:

Arquibancada Norte

Gramado Leste

Gramado Oeste

Superior Leste

Superior Norte

Superior Noroeste

Superior Oeste

Superior Sul Visitante

Grêmio e Corinthians entram em campo a partir das 16h (de Brasília), em simultâneo com os outros jogos, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca não somente a despedida das equipes na temporada de 2024, como também a última partida da carreira do zagueiro Pedro Geromel e do lateral-direito Fábio.

Para a despedida do zagueiro multicampeão pelo Grêmio, o Clube prepara ações especiais que contam com distribuição de 30 mil máscaras, nove mil braçadeiras de capitão e três mil adesivos em alusão ao último jogo. Após o apito final, o Tricolor também preparou uma homenagem ao jogador em campo e indica aos torcedores permanecerem na Arena para acompanhar a despedida de Geromel.