Geromel será titular do Grêmio pela última vez; confira escalação

O Grêmio está escalado para enfrentar o Corinthians, na tarde deste domingo (8), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será a última vez que Pedro Geromel será titular e capitão do Tricolor. Ao apito final, a aposentadoria do zagueiro será decretada.

Com isso, o Grêmio está escalado com Caíque; João Pedro, Pedro Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón e Soteldo; Diego Costa e Braithwaite;

📋 ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

[#PraTodosVerem]

97 Caíque

18 João Pedro

03 Geromel (capitão)

28 Jemerson

06 Reinaldo

20 Villasanti

17 Dodi

21 Pavon

07 Soteldo

19 Diego Costa

22 Braithwaite



Reservas:

33 Rafael Cabral, 34 Igor, 30 Rodrigo Caio, 53 G. Martins, 35 Ronald, 23 Pepê, 15… pic.twitter.com/Q6u7mqW70d — Grêmio FBPA (@Gremio) December 8, 2024

Marchesín, goleiro titular do Grêmio, ficou de fora do jogo devido ao protocolo de concussão cerebral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele sofreu um impacto na cabeça na quarta-feira (4), no empate diante do Vitória e, com isso, não poderá jogar contra o Corinthians.

Outro desfalque é Aravena. O atacante foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 1 e sequer esteve com a delegação que desembarcou na Arena. Por outro lado, Walter Kannemann, que está fora da temporada, desceu do ônibus e se faz presente no vestiário gremista.

Partida marca despedidas

Não apenas Geromel faz seu último jogo com a camisa do Grêmio, como também Fábio. O lateral-direito anunciou, na sexta-feira (6), que também se aposentará ao final da temporada. Aos 34 anos, o jogador sofre com lesões frequentes que o impedem de manter um ano regular. Com isso, fará sua despedida neste domingo.

Pedro Geromel é homenageado em despedida dos gramados (Foto: Júlia Brasil/Lance!)

O Grêmio prepara, após o apito final, homenagens para os jogadores. Antes da bola rolar, estão disponíveis para os torcedores 30 mil máscaras, nove mil braçadeiras de capitão e três mil adesivos em alusão à aposentadoria de Geromel.