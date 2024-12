Grêmio prepara ações especiais para despedida de Geromel

O último jogo da carreira de Pedro Geromel está muito próximo de acontecer. No domingo (8), o capitão e ídolo gremista entrará em campo pela última vez como jogador. Para homenagear a história do zagueiro, o Grêmio prepara ações especiais para a sua despedida.

➡️Grêmio inicia venda de ingressos para despedida de Geromel

Cerca 30 mil máscaras do zagueiro serão distribuídas aos torcedores, assim como nove mil braçadeiras de capitão e três mil adesivos relacionados a despedida do atleta. Os itens estarão disponíveis em uma tenda em frente à GrêmioMania Megastore, na Esplanada da Arena.

Além disso, será a última oportunidade para os torcedores acompanharem a exposição em homenagem a Geromel. Inaugurada em 23 de novembro, o espaço montado no saguão do Portão A da Arena reúne objetos pessoais do zagueiro, além de momentos marcantes, contados em ordem cronológica, desde a sua apresentação, em dezembro de 2013. A entrada é gratuita.

Exposição em homenagem a Geromel acontece no Portão A da Arena (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Ao final do jogo, o Grêmio também prepara uma homenagem em campo e aconselha os torcedores a permanecerem na Arena até após o apito final. A partida contra o Corinthians será, de fato, a última de Geromel como jogador profissional.

Ingressos para a despedida de Geromel

A venda de ingressos para o público em geral iniciou na manhã desta sexta-feira (6). A última atualização de entradas vendidas foi divulgada pela administradora da Arena ainda nesta manhã e dava conta de pouco mais de 10 mil bilhetes. Ainda não há projeção de público.

Para os torcedores que não são sócios do Clube, os valores variam de R$ 35, meia-entrada para a Arquibancada Norte, e R$ 400, para o Camarote. A venda é feita através do site arenapoa.com.br.

Jogo marca a despedida de um ídolo

Após anunciar sua aposentadoria no meio da temporada, Pedro Geromel está prestes a fazer seu último jogo com a camisa do Grêmio. O ídolo revelou que, ao final do seu contrato com o Tricolor, em dezembro deste ano, o vínculo não seria renovado e decidiu, enfim, pendurar as suas chuteiras.

Em dez anos, o jogador de 39 anos defendeu a camisa do Tricolor em 407 jogos e marcou 15 gols, além de ajudar o Clube a encerrar o jejum de títulos, conquistando a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, assim como sete estaduais. Fora de campo, o ídolo foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Porto Alegre.