Sem Róger Guedes, jogador brasileiro na Turquia pode ser o plano B do Grêmio
Tricolor Gaúcho estaria disposto a investir 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
Após desistir da contratação de Róger Guedes, por falta de resposta do Al-Rayyan, do Catar, o Grêmio avalia outras possibilidades no mercado para investir os 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões, pela cotação atual) disponibilizados por Marcelo Marques, empresário e pré-candidato à presidência do clube. Um nome vinculado ao Tricolor Gaúcho é o do meia-atacante Anderson Talisca, de 31 anos, do Fenerbahçe, da Turquia.
O suposto interesse do Grêmio por Anderson Talisca foi noticiado por Ekrem Konur, jornalista turco especializado no mercado da bola. O perfil @DailyFenerbahc, no X, acrescenta que o Tricolor Gaúcho prepara uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) pelo meia-atacante brasileiro — justamente o valor disponibilizado por Marcelo Marques, e que foi a proposta inicial por Róger Guedes.
Há mais de uma década no exterior, Talisca chegou ao Fenerbahçe em janeiro deste ano
Formado nas categorias de base de Vasco da Gama e Bahia, Talisca está desde 2014 no futebol do exterior. Ele passou por Benfica, de Portugal, Besiktas, da Turquia, Guangzhou, da China e Al-Nassr, da Arábia Saudita, antes de chegar ao Fenerbahçe, onde está desde janeiro deste ano.
Em sua primeira metade de temporada pelo time de José Mourinho, Talisca disputou 23 jogos, em que marcou 12 gols e deu duas assistências. Após se recuperar de lesão muscular, o brasileiro saiu do banco de reservas aos 17 minutos do segundo tempo e marcou, aos 50, o quinto gol da vitória por 5 a 2 do Fenerbahçe sobre o Feyenoord, da Holanda, na última terça-feira (12), no jogo de volta da terceira fase de qualificação da Liga dos Campeões.
