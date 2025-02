Grêmio tem primeira semana inteira de trabalho no Gauchão

O técnico do Grêmio terá a primeira semana inteira de trabalho desde o começo do Campeonato Gaúcho. A partir desta segunda-feira (24), Gustavo Quinteros começa a preparar o time para a partida de volta da semifinal do Estadual, contra o Juventude, sábado de Carnaval (1°/3), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A partir de 22 de janeiro, quando estreou no empate em 0 a 0 com o Brasil-PE, no Bento Freitas, em Pelotas, o Tricolor Gaúcho disputou 10 partidas, sempre nos finais e meios de semana. Foram oito jogos na primeira fase do Gauchão, uma pela Copa do Brasil, e a vitória de 2 a 1 sobre a equipe da Serra, sábado passado (22), na Arena.

Só agora, 34 dias depois daquele jogo, o argentino poderá realmente treinar o time. E irá aproveitar para fazer com que os reforços se entrosem ainda mais com o grupo.

– Creio que estes dias que vamos ter até o jogo são muito importantes para trabalhar mais, para melhorar os movimentos táticos, e para que os jogadores se conheçam ainda mais. Essa semana larga vem muito.

Time deverá ser mantido para segundo jogo contra o Ju

Com vantagem devido aos 2 a 1, o Grêmio deverá manter o time que atuou sábado na Arena. Das únicas dúvidas, uma está no gol. Para Quinteros, Thiago Volpi e Grando disputam a vaga em igualdade de condições:

– São muito bons goleiros e qualquer um deles dará segurança ao time – comentou na coletiva após o jogo.

A defesa, com João Pedro, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves, deverá ser mantida. O mesmo acontecerá na maioria das posições do meio para a frente. Outra incerteza é a escalação de Monsalve ou Amuzu na extrema esquerda.

Braithwaite permanecerá no time para enfrentar o time da Serra. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

– Monsalve tem muita técnica individual, tem demonstrado que isso gera um desequilíbrio no adversário. Mas com o ingresso com Amuzu conseguimos velocidade, e em uma das jogadas dele tivemos o gol de [Kike] Oliveira.

O restante da equipe: Cuéllar, Villasanti, Cristaldo, Kike e Braithwaite continuará em campo:

– Todos que entraram tiveram boa partida. Alguns melhores que outros, mas todos foram muito bem.