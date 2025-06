Mais de um ano após a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, em maio de 2024, o auditório da Arena do Grêmio, danificado pela enchente, será reinaugurado na tarde desta quarta-feira (11). O espaço receberá a entrevista coletiva de Cyro Leães, novo treinador do time feminino do Grêmio.

Em nota, a Arena do Grêmio informa que, no processo de reconstrução, o auditório foi "integralmente modernizado, com todos os elementos físicos e tecnológicos novos". O espaço conta com novas cadeiras, carpete, revestimento acústico, sistema de áudio e vídeo, e palco e mesa diretiva.

— Em decorrência da evolução tecnológica dos materiais, estamos entregando um auditório mais moderno e eficiente — garante Paulo Rossi, Diretor Operacional da Arena.

Auditório da Arena do Grêmio conta com equipamentos novos. (Foto: Camejo Comunicação)

— A reconstrução do auditório representa muito mais do que a entrega de um espaço físico. É um símbolo da superação institucional diante do maior desastre ambiental já enfrentado pelo estado — acrescenta Mauro Araújo, presidente da Arena do Grêmio.

Grêmio x Corinthians será primeiro jogo com novo auditório

A primeira partida cuja entrevista coletiva pós-jogo será realizada no revitalizado auditório da Arena será Grêmio x Corinthians. O duelo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece nesta quinta-feira (12), às 20h.