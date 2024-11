Roger Machado ingressou na Calçada da Fama em 2011 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 13:03 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio abrirá uma investigação para apurar o que aconteceu na Calçada da Fama da Arena na madrugada de sábado (2). Na ocasião, a placa de Roger Machado, agora técnico do Internacional, foi coberta por cimento.

➡️Renato Gaúcho ironiza cobranças após empate com o Fluminense

🚨 Placa de Roger Machado na calçada da fama do Grêmio amanheceu coberta de cimento! pic.twitter.com/h4D2CCUThn — Portal do Gremista (@pdgremista) November 2, 2024

Imagens que circulam nas redes sociais mostram como ficou a placa de Roger após a depredação. De acordo com o Grêmio, o espaço já havia sido limpo no turno da tarde. Até a tarde deste domingo (3), não houve a identificação dos envolvidos, assim como vídeos que mostrem o fato. O Clube informou que abrirá um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para apurar o fato.

Essa não é a primeira vez que a placa do ex-jogador do Grêmio é depredada. Em 26 de outubro, quando o Tricolor venceu o Atlético-GO por 3 a 1, o espaço com os pés de Roger teria recebido cerveja de torcedores que estavam no local.

➡️‘Não tem que jogar bonito’, diz Renato Gaúcho após empate com o Fluminense

Grêmio vai retirar a placa de Roger?

A retirada da placa não é um assunto que esteja na pauta do Conselho Deliberativo do Grêmio, de acordo com Alexandre Bugin, presidente da pasta. Roger ingressou na Calçada da Fama em 2011 e é um dos cinco jogadores que mais venceu títulos pelo time.

Torcedores pedem a retirada da placa de Roger após técnico assinar com o Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Pelo Grêmio, Roger conquistou três Copas do Brasil (1994, 1997 e 2001), um Campeonato Brasileiro (1996), uma Libertadores (1995) e uma Recopa Sul-Americana (1996). Todavia, o fato do treinador ter assinado com o maior rival do Tricolor, irritou muitos torcedores que pedem pela retirada da placa.