Sob forte pressão, Mano Menezes novamente promoverá mudanças no Grêmio para enfrentar o Atlético-MG, neste domingo (17), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao menos duas alterações são certas em relação ao time que perdeu por 1 a 0 para o lanterna Sport, no último domingo (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Na lateral direita, o volante Camilo, que teve má atuação ao atuar improvisado na derrota para o Sport, sequer foi relacionado. Como João Pedro e João Lucas ainda não têm condições de jogo, outra improvisação será necessária, com Ronald, que já atuou assim nesta temporada, como o mais cotado.

No comando do ataque, Braithwaite está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Carlos Vinícius, que estreou pelo Grêmio ao entrar no segundo tempo da derrota para o Sport, receberá sua primeira oportunidade como titular.

Carlos Vinícius e Kannemann disputam bola em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Marcação no meio-campo pode ser reforçada com entrada de Cuéllar

Kannemann retorna de suspensão, mas deve ficar como alternativa, no banco de reservas, para Balbuena e Wagner Leonardo. No meio-campo, Cuéllar pode voltar a atuar após mais de três meses, com a saída de Riquelme do time, para reforçar a marcação. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Alysson, Cristian Olivera e Carlos Vinícius.

15º colocado do Brasileirão, com 20 pontos, o Grêmio busca a vitória sobre o Atlético-MG para se afastar da zona de rebaixamento e afugentar a crise. Sábado (16), antes do embarque para Belo Horizonte, o ônibus da delegação gremista sofreu emboscada da própria torcida no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.