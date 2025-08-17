menu hamburguer
Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 17/08/2025

Tricolor Gaúcho enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 17/08/2025
04:00
O Grêmio enfrenta o Atlético-MG, neste domingo (17), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Provável time

O técnico Mano Menezes promoverá ao menos duas mudanças em relação ao time que perdeu para o Sport. Braithwaite, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será substituído por Carlos Vinícius. Como Camilo sequer foi relacionado, Ronald deve atuar improvisado na lateral direita. Cuéllar pode entrar no meio-campo no lugar de Riquelme. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Alysson, Cristian Olivera e Carlos Vinícius.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, o meia Monsalve e o centroavante André Henrique. O lateral direito João Pedro e o zagueiro Viery já treinam com bola.

Mercado da bola

Dois jogadores devem desembarcar na próxima semana em Porto Alegre para reforçar o Grêmio. São eles o lateral direito Marcos Rocha, de 36 anos, do Palmeiras, e o volante peruano Erick Noriega, de 23, do Alianza Lima-PER.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio se prepara para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Na terça-feira (19), às 15h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Athletico-PR, no CT do Caju, em Curitiba-PR. O Imortal está na quarta colocação, com 25 pontos em 14 jogos.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas golearam por 6 a 0 o Flamengo de São Pedro, em Tenente Portela, na tarde de sábado (16), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, e assumiram a liderança da competição, com sete pontos. Agora, as Mosqueteiras se preparam para o clássico Gre-Nal, pela quarta rodada do estadual, no próximo sábado (23), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Jogadoras e comissão técnica do Grêmio comemoram gol na goleada por 6 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro, pelo Campeonato Gaúcho Feminino. (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)

Próximos jogos do Grêmio

  • 17/08 - 16h - Atlético-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro
  • 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 31/08 - 16h - Flamengo x Grêmio - Campeonato Brasileiro

