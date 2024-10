Roger Machado exalta vitória do Internacional e revela bastidor do Gre-Nal 443 

Roger venceu seu primeiro Gre-Nal pelo Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 11:54 • Porto Alegre (RS)

A estreia de Roger Machado em um Gre-Nal pelo lado do Internacional foi de gala. Com o Beira-Rio lotado, o Colorado venceu o Grêmio por 1 a 0, no sábado (19). O técnico, após a partida, falou sobre o jogo e revelou um bastidor.

➡️Gre-Nal 443 tem recorde de público do Beira-Rio na temporada

A vitória do Internacional foi essencial para os objetivos do Clube no ano. Com a conquista dos três pontos, o Colorado retornou ao G-6 do Brasileirão e se aproximou dos quatro primeiros da competição.

- Sabemos que, aqui no Sul, na nossa aldeia, o clássico vale mais do que três pontos. Em alguns debates falavam que era o começo da próxima temporada. O resultado valeu para o Inter os três pontos para se aproximar do G-4 do Brasileirão, além da moral de ter vencido mais uma vez o Gre-Nal. - disse Roger.

➡️Borré brilha e garante a vitória para o Internacional em seu primeiro Gre-Nal

Roger foi uma das figuras mais aplaudidas no momento em que teve seu nome divulgado no telão do Beira-Rio. Após o apito final, foi exaltado pela torcida, assim como D‘Alessandro. Na coletiva, o técnico contou um bastidor que envolve o argentino.

- Eu estou ouvindo meus fones e aí uma gritaria. Era o D’Alessandro pedindo para parar. Vamos descer aqui e sentir o calor da torcida a partir daqui, ele disse. São parcerias que vão se formando. A história do D’Alessandro aqui não precisa ser mencionada. Ele tem os caminhos. Ele conhece os 'cachorros do pátio dele'. Foi bom sentir aquela energia. Há três meses vem aumentando o número de pessoas na chegada. Hoje tinha uma multidão, a passarela repleta. Somos movidos por emoção. Foi culpa do D’Alessandro. - declarou o treinador.

Internacional venceu o Grêmio com gol de Borré (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Agora, o Internacional terá a semana para treinar antes do próximo compromisso. Para manter a sequência invicta, o Colorado quer vencer o Atlético-MG, no sábado (26), às 19h, na Arena MRV.