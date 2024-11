Renato Gaúcho ironiza cobranças após empate com o Fluminense

Renato Gaúcho comemora ponto conquistado fora de casa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 02/11/2024 - 03:15 • Porto Alegre (RS)

A coletiva de Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, após o empate em 2 a 2 com o Fluminense na noite de sexta-feira (1º) deu o que falar. Após a partida, o comandante voltou a rebater críticas sobre a forma de jogo de sua equipe e exaltou o ponto conquistado fora de casa.

- Eu não quero ser repetitivo, mas falem também do que aconteceu com o Grêmio neste ano. Só querem cobrar, cobrar, cobrar... Se querem ver bom futebol, falem com o presidente, mandem ele fazer um time de R$ 500 milhões, R$ 1 bilhão. Aí verão bom futebol. Manchester City, Real Madrid. - disse o técnico.

Desde a última partida, contra o Atlético-GO, Renato tem dito que, para ele, é mais importante pontuar do que jogar bonito - dada as circunstâncias do Grêmio na competição. O ponto conquistado no Rio de Janeiro foi essencial para o Tricolor garantir a briga por uma vaga na Sul-Americana, objetivo do time na temporada.

Apesar de sair na frente do placar, o Grêmio levou não apenas o empate, como a virada. Já no apagar das luzes, nos acréscimos da etapa final, Reinaldo conseguiu igualar o placar, o que garantiu que o Tricolor voltasse para Porto Alegre com um ponto na bagagem.

- Depois foi a coragem do treinador e dos jogadores, porque se for contar quantos atacantes tínhamos em campo... Foi atitude do grupo e da comissão técnica. Lutamos e conseguimos o pênalti legítimo. Levamos para Porto Alegre um ponto importante na tabela. - comentou Renato.

Com o ponto conquistado, o Grêmio permanece na 11ª colocação, com 39 pontos somados. Logo atrás, vem o Fluminense, com 37. O time não deixará a zona de classificação para a Sul-Americana nesta rodada, mas pode cair uma posição. Caso o Criciúma vença, ultrapassa a equipe de Renato, a deixando no 12º lugar. O time de Santa Catarina enfrenta o Internacional, maior rival do Tricolor, na terça-feira (5), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.