Renato Gaúcho exaltou o empate conquistado pelo Grêmio contra o Fluminense







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 01/11/2024 - 23:53 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio empatou com o Fluminense em 2 a 2 na noite desta sexta-feira (1º). Para Renato Gaúcho, o ponto conquistado fora de casa foi importante, apesar de ter saído à frente no placar. Com o resultado, o time segue na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva. Na ocasião, o técnico defendeu que, na situação que o Grêmio se encontra no Campeonato Brasileiro, é mais importante pontuar do que ter uma boa atuação.

- O Grêmio não tem que jogar bonito no restante do Campeonato Brasileiro, até porque eu tenho visto duas, três equipes, jogando um bom futebol. Na situação que o Grêmio se encontra, eu já falei para vocês no jogo passando, o Grêmio precisa de pontos, eu acho que entre jogar bem e buscar pontos, eu prefiro os pontos - disse Renato.

O técnico do Grêmio destacou o ponto conquistado fora de casa que, para as pretensões do time na temporada, foi essencial. Segundo o treinador, não é fácil jogar contra o Fluminense no Maracanã.

Grêmio deixa o Rio de Janeiro com um ponto conquistado

- O Grêmio hoje não foi perfeito, mas no meu entender ele esteve bem, até porque nós enfrentamos uma grande equipe. É difícil jogar contra o Fluminense aqui dentro do Maracanã. É um adversário que precisava da vitória, até pela situação deles, um pouco ruim na tabela, e era importante que a gente saísse daqui com um bom resultado (...) Conseguimos levar para Porto Alegre um ponto importante. - destacou o comandante.

O Grêmio chegou a abrir o placar com Braithwaite, mas viu o Fluminense não apenas empatar, como virar o placar. Já nos acréscimos, Fábio cometeu uma penalidade, batida por Reinaldo, que fez com que o Tricolor deixasse o Rio de Janeiro com um ponto a mais na competição. Com o empate, o Grêmio chega aos 39 pontos conquistados e permanece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.