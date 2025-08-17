Retorno de Arthur ao Grêmio divide opiniões na web: ‘Ex-jogador’

O Grêmio acertou o retorno do meia Arthur, campeão da Libertadores com o Tricolor Gaúcho em 2017, de acordo com informações do "Ge". A contratação dividiu opiniões nas redes sociais: alguns internautas desconfiam da chegada devido ao desempenho de pouco destaque na Europa, enquanto outros se empolgam ao relembrar a fase espetacular no futebol brasileiro.

- Arthur é uma baita notícia! Que chegue e já entre no time. O Grêmio carece de jogadores que saibam segurar a bola e aparecer para receber o passe - publicou um torcedor.

- Arthur é mais um ex-jogador em atividade próximo de retornar ao Grêmio. Alto salário e foco fora do futebol. O episódio Douglas Costa se repete. Sintomas de um clube sem rumo e que caminha para segunda divisão - criticou outro internauta.

Confira reações dos torcedores sobre o retorno de Arthur ao Grêmio abaixo.

Detalhes da volta de Arthur ao Grêmio

Arthur Melo, de 29 anos, acertou seu retorno ao Tricolor e tem previsão de chegada a Porto Alegre já na quarta-feira (20). De acordo com a apuração do "Canal Caju Tricolor", assinará um contrato de um ano e meio com o Grêmio. Sua saída da Juventus, da Itália, será de forma amigável e deve ser oficializada até terça-feira.

Desde que deixou o Grêmio, Arthur viveu uma carreira de altos e baixos na Europa. Ele foi vendido ao Barcelona em 2018 e teve bons momentos em duas temporadas. Em 2020, foi negociado com a Juventus, onde também começou bem, mas acabou perdendo espaço.

Nos últimos anos, acumulou empréstimos para Liverpool, pelo qual jogou apenas uma partida, Fiorentina, onde teve uma boa temporada com 48 jogos, e, mais recentemente, Girona, da Espanha. Antes, chegou a ser figurinha carimbada na Seleção Brasileira.