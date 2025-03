Grêmio: Gustavo Quinteros não terá treino antes do Gre-Nal 446

Passada a complicada classificação na Copa do Brasil – após empate em 3 a 3, a vaga foi definida nos pênaltis, por 8 a 7, o técnico do Grêmio já começou a pensar no Gre-Nal 446, que define o título do Campeonato Gaúcho. Em meio a reclamações de falta de tempo para trabalhar e de queixas da arbitragem, Gustavo Quinteros disse que não terá treino antes do clássico. O Tricolor precisa reverter a desvantagem de 2 a 0, obtida pelo Internacional no dérbi de sábado (8).

– Temos uma viagem longa, difícil. Mas os jogadores estão comprometidos para reverter a situação. Esperemos que se recuperem Braithwaite, João Pedro. Não teremos tempo para trabalhar. Buscaremos, um dia antes da final, fazer um trabalho tático para solucionar os problemas que tivemos em cruzamentos, coberturas nas jogadas de profundidade.

Sobre o dinamarquês, Quinteros comentou que o atacante teve um problema no adutor da coxa (sem dizer qual), e que ele é dúvida para a decisão do Estadual. Mas sua preocupação maior é com a defesa.

Questionado sobre o que o torcedor pode esperar para domingo (12), ele afirmou:

– Confio que meus jogadores vão jogar bem. Vamos enfrentar uma equipe que já está formada. Então é preciso paciência.

Agora, é tudo Gre-Nal

Após a partida, o Grêmio encara mais três horas de estrada e outras duas de voo fretado para retornar a Porto Alegre, virando novamente a chave. No domingo (16), às 16h (de Brasília), tem o Gre-Nal 446, no estádio Beira-Rio. Para levantar a taça, precisa vencer o Internacional por três gols ou mais de diferença. Se vencer por dois, a decisão será nos pênaltis.